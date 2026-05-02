Diyarbakır’da CHP ve YRP'den 100 kişi AK Parti saflarına katıldı

Diyarbakır’da siyasi hareketlilik dikkat çekti. Farklı partilerden ayrılan yaklaşık 100 kişi, düzenlenen törenle AK Parti bünyesine katıldı.

Diyarbakır Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu ile birlikte Fırat Seydaoğlu ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler de katıldı.

CHP VE YRP'DEN İSTİFA ETTİLER

Programa katılan yaklaşık 100 kişinin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) üyeliklerinden istifa ederek AK Parti’ye geçtiği belirtildi.

ROZETLER MİLLETVEKİLLERİNDEN

Partiye katılan yeni üyelere rozetleri, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu tarafından takıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Katılım töreni, yeni üyeler ve partililerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.