Diyarbakır'da çocuğu kaçırılan baba isyan etti

Geçtiğimiz cuma günü kaybolan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın zorla dağa kaçırıldığını iddia eden Şahap ve Fevziye Çetinkaya çifti, HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Ardından 10 aile oturma eylemine katıldı.

Terör örgütü PKK'nın gençleri dağa kaçırması olayında, örgütün siyasi kanadı HDP sorumlu tutuluyor.

"BENİM OĞLUM DAĞDA, ONLARIN OĞLU FRANSA'DA LÜKS HAYAT YAŞIYOR"

Çocuğunun HDP’lilerce dağa kaçırıldığını söyleyen baba Celil Begdaş, "Benim oğlum dağda, onların oğlu Fransa’da lüks hayat yaşıyor" dedi.

"ONLARIN ÇOCUKLARI FRANSA'DA LÜKS ARAÇLARLA GEZİYOR"

Eline HDP’li milletvekillerinin çocuklarının fotoğrafını alan Baba Begdaş, “Onların çocukları Fransa’da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken benim oğlumu da dağa götürdüler. Benim oğlum şu anda dağda ve ben ömrümde Fransa’yı görmemişim, lüks aracı bırakın bisikletim yok. Benim oğlumu getirsinler. Benim oğlumu getirene kadar benim buradan ancak ölümüm gider” dedi.