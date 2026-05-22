Diyarbakır'da dehşet anları: Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı
Bismil ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin defalarca takla atarak tarlaya savrulduğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesi sürerken kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi’nde, İbrahim K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda savruldu. Savrulan araç, kısa sürede takla atmaya başladı ve yol kenarındaki tarlaya uçtu.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü İbrahim K. ile birlikte eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA KAMERADA: PANİK ANLARI
Olay, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak defalarca takla attığı ve tarlaya savrulduğu anlar yer aldı. Kazayı gören istasyon çalışanlarının hızla araca doğru koştuğu da kaydedildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken olayın kesin nedeni, yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.