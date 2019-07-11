Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

300 POLİS KATILDI

Özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 300 polisle düzenlenen operasyonda, helikopter ve drone ile tespit edilen 2 bin kök Hint keneviri bitkisi sökülerek imha edildi.

4 YIL ÖNCE UNESCO LİSTESİNE ALINDI

30’dan fazla uygarlığın izlerini taşıyan ve 8 bin yıl gibi çok uzun süredir bahçe olarak var olan, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahip olan Hevsel Bahçeleri, 2015 yılında Almanya Bonn’da düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39. Dönem Toplantısı’nda “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi.

Diyarbakır'da dikili 2 bin kök Hint keneviri yakalandı VİDEO





























