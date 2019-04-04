Diyarbakır'a dolu yağdı

Diyarbakır'da bir haftadır etkisini sürdüren yağmur, zaman zaman yerini doluya bırakıyor.
METREKAREYE 9 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle seyir halindeki sürücüler, yolda güçlükle ilerledi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, metrekareye 9 kilogram yağış düştü.
Yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, gün boyu etkili olacağı belirtildi.
METEOROLOJİ UYARDI
Sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.