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Diyarbakır'a dolu yağdı

Diyarbakır'da etkili olan dolu nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise metrekareye 9 kilogram yağış düştü.

AA | 04.04.2019 - 15:51..
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Diyarbakır'da bir haftadır etkisini sürdüren yağmur, zaman zaman yerini doluya bırakıyor.

METREKAREYE 9 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle seyir halindeki sürücüler, yolda güçlükle ilerledi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, metrekareye 9 kilogram yağış düştü.

Diyarbakır'a dolu yağdı

Yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, gün boyu etkili olacağı belirtildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Diyarbakır'a dolu yağdı

Diyarbakır'a dolu yağdı

Diyarbakır'a dolu yağdı

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