Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: Polisler ile düğün sahipleri arasında arbede

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Diyarbakır Bismil'de Cumartesi günü (6 Haziran), düğün salonunda düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polisler, silahların teslim edilmesini istedi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Silahların polise teslim edilmemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında polisler ve düğün sahipleri ile davetlileri arasında arbede çıktı.

Polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

12 KİŞİ DARP RAPORU ALDI

Olay sırasında polise mukavemet ettiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi, hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.