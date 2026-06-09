Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: Polisler ile düğün sahipleri arasında arbede
Diyarbakır'da düğün salonunda yapılan bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarına giden polisler ve düğün sahipleri ile davetliler arasında arbede yaşandı. Aralarında polislerin de olduğu 12 kişi darp raporu aldı. "Polise mukavemet" gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
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Diyarbakır Bismil'de Cumartesi günü (6 Haziran), düğün salonunda düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polisler, silahların teslim edilmesini istedi.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
Silahların polise teslim edilmemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında polisler ve düğün sahipleri ile davetlileri arasında arbede çıktı.
Polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.
12 KİŞİ DARP RAPORU ALDI
Olay sırasında polise mukavemet ettiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi, hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu.
1 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)