Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Yüzlerce insanın iskeletiyle dolu olan İskelet Gölü'nün sırrı, DNA testlerinde de ortaya çıkmadı.

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Tekirdağ'da hurdacı dükkanına silahlı saldırı anı

Çorlu ilçesinde hurdacı olarak hizmet veren bir iş yerine, dışarıdan 5 el ateş edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yakalandı.