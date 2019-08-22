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Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden eylemciler nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri üst düzeyde.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 13:17..
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Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması, kentte protestoların fitilini ateşledi.

HDP'liler tarafından yapılan sokak çağrılarından sonra başlayan eylemler nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Çevik kuvvet ekiplerine destek olması için eylemlerin yapıldığı meydanlara TOMA'lar gönderildi.

TOMA İSTEĞİ GERİ ÇEVİRMEDİ

HDP'li milletvekilllerinin de destek verdiği eylemlerden birinde, bir protestocunun TOMA'ya doğru "Hadi sık, sık hadi" diye bağırdığı ve sonrasına TOMA'nın eylemciye su sıktığı kameralara yansıdı.

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale VİDEO

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

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