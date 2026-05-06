Diyarbakır'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Organize sanayi bölgesindeki bir mobilya fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Halit Yoldaş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken 29 yaşındaki adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da acı olay...
Organize sanayi bölgesindeki bir mobilya fabrikasında hareketli dakikalar yaşandı.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Halit Yoldaş, çalıştığı fabrikada giden elektriği açmak için şalteri kaldırmak istediği sırada akıma kapıldı.
Yoldaş ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yoldaş, kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası Halit Yoldaş’ın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)