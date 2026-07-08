Diyarbakır'da haklarında hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi.

162 KİŞİ YAKALANDI

İcra edilen operasyonlarda aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 4, 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 27, 2-5 yıl arası 87 ve 2 yıl altı 37 olmak üzere toplamda 162 kişi yakalandı.

Yakalanan 162 kişi adli makamlara sevk edildi.