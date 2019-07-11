Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

Yazın güneşin tadını çıkarırken size eşlik edecek kitapları Can Yayınları, “Okurunu Bulan Kitaplar” başlığı ile yayınladı…

3

Rujlar sizinle ilgili çok şey söylüyor

Yaptığınız makyaj kendinizi ifade eder. Bu haber biraz garip gelebilir ancak kullandığınız makyaj ürünlerin renkleri kim olduğunuz hakkında çok şey söylüyor.