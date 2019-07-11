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Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

Kaçak elektrik kontrolü için bölgeye giden ekipler, saldırıya uğrayınca polisler devreye girdi.

DHA | 11.07.2019 - 17:02..
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Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

Diyarbakır, bir kez daha kaçak elektrik gerilimiyle gündemde.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanımının yüzde 90'a ulaşması üzerine ekipler harekete geçti.

1 milyon liralık yatırımla, mahalledeki kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi hedeflendi.

Ekiplerin tespit için mahalleye girmesiyle gerginlik bir anda yükseldi.

Direklerin üzerine ve kazılan kuyulara oturarak çalışma yapılmasını engellemeye kalkanlar oldu.

4 YARALI

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginlikte 4 kişi hafif yaralandı, bazı araçlar hasar gördü.

Polis güvenlik önlemi alırken, ekipler kontrol yapamadı.

Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

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