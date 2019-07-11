Diyarbakır'da kaçak elektrik gerilimi

Diyarbakır, bir kez daha kaçak elektrik gerilimiyle gündemde.
Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanımının yüzde 90'a ulaşması üzerine ekipler harekete geçti.
1 milyon liralık yatırımla, mahalledeki kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi hedeflendi.
Ekiplerin tespit için mahalleye girmesiyle gerginlik bir anda yükseldi.
Direklerin üzerine ve kazılan kuyulara oturarak çalışma yapılmasını engellemeye kalkanlar oldu.
4 YARALI
Polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginlikte 4 kişi hafif yaralandı, bazı araçlar hasar gördü.
Polis güvenlik önlemi alırken, ekipler kontrol yapamadı.