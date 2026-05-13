Diyarbakır'da kocası tarafından 30 yerinden bıçaklandı

Diyarbakır'da bir kadın, kocası tarafından bıçaklandı.

İki çocuk annesi 40 yaşındaki F.D. 16 yıllık evli eşi M.Z.B. tarafından apartman girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle 30 yerinden bıçaklandı.

Talihsiz kadın, ölümden döndü.

F.D., saldırı sonrası üç gün yoğun bakımda kaldı.

KARDEŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ

Saldırgan tutuklu yargılanırken zanlının kız kardeşi, iddiaya göre F.D.'den şikayetini geri çekmesini istedi.

"VAHŞİCE 30 YERİNDEN BIÇAKLADI"

F.D.'nin avukatı Türkan Gülistan Tekin, müvekkilinin 13 Nisan'da sabah 06.30 sularında nikahlı eşi tarafından vahşice 30 yerinden bıçaklandığını söyledi.

Şahsın tutuklandığını belirten Tekin, soruşturma dosyasının halen devam etmekte olduğunu ifade etti.