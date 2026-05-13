Diyarbakır'da makas ve drfite müsaade yok: 4 sürücüye toplam 650 bin TL ceza

Trafik magandalarına sıkı denetim...

Yeni trafik kanunu ile beraber kural ihlallerine yönelik cezalar artırılırken bu kapsamda denetimler de hızlandırıldı.

Son olarak adresler Diyarbakır'ı gösterdi.

İHBAR SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 aracın Urfa, Selahattin Eyyubi ve Mahabad bulvarlarında makas attığını, 1 aracın ise Halid Bin Velid Kız Öğrenci Yurdu civarında drift yaptığını tespit etti.

4 SÜRÜCÜYE TOPLAM 650 BİN TL CEZA

Görüntüler üzerinden kimlikleri belirlenen 4 araç sürücüsüne toplamda 650 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 3 araç 2 ay süreyle trafikten menedilirken, 4 sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.