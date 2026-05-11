Diyarbakır'da minibüs, direğe çarpıp otomobilin üzerine savruldu: 5 yaralı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Bulvarı üzerinde, seyir halindeki şehir içi minibüs ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından minibüsün başka bir otomobilin üzerine düşmesi, çevrede büyük korkuya neden oldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaza sonrası bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.