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Diyarbakır'da öğretmene dayak

Kayapınar ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapan Yasin Güneş, davranışlarını beğenmediği öğrenciyi okul idaresine bildirdi. Velisi çağrılan öğrencinin yakınları, öğretmeni tekme tokat dövdü.

AA | 24.10.2019 - 15:27..
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Diyarbakır'da öğretmene dayak

Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, belki de hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldı.

ÖĞRENCİNİN DURUMUNU OKUL İDARESİNE İLETTİ

Öğretmen Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine iletti. Okul idaresi ise öğretmenin şikayetinin üstüne harekete geçti ve bu durumu öğrencinin velisine iletti.

Diyarbakır'da öğretmene dayak

YAKINLARI ÖĞRETMENİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti. Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu, öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı.

Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni dövdüler VİDEO

KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin, veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor.

Diyarbakır'da öğretmene dayak

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar, okuldan uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da öğretmene dayak

Diyarbakır'da öğretmene dayak

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