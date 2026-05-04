Diyarbakır’da okul çevresinde silah sesleri paniğe neden oldu

Son aylarda yaşanan okul saldırıları, toplumu derinden etkiledi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları, toplumun hafızasından çıkmazken iddiaya göre Diyarbakır'da silahlı bir saldırgan, okul çevresinde ateş açtı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda öğrenciler ve öğretmenler korku dolu anlar yaşadı.

SİLAHLI SALDIRGAN OKUL BÖLGESİNDE ETRAFA ATEŞ AÇTI

Yenişehir ilçesinde Fabrika Mahallesi’nde, öğle saatlerinde iddiaya göre bir silahlı saldırgan, ortaokul ve anaokulunun bulunduğu bölgede silahla etrafa ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırganın silahla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VALİLİKTEN OLAYA DAİR AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır Valiliği, sanal medya ve bazı yayın organlarında silahlı asayiş olayının okula yönelik olduğu iddialarını yalanladı.

OKULA YÖNELİK BİR DURUM YOKTUR

Valilikten yapılan açıklamada, “Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden, okula yönelik bir durum yoktur. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumeti söz konusudur. Şahıs yakalanmıştır.” denildi.