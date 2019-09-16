taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7175
Euro
6.2957
Altın
1497.19
Borsa
102401.56
Gram Altın
275.404
Bitcoin
57957.56

Diyarbakır'da oturma eylemine İranlı aileler katıldı

Oturma eyleminin 14. gününde, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadına katılan İranlı 5 aile daha dahil oldu.

AA | 16.09.2019 - 17:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Diyarbakır'da oturma eylemine İranlı aileler katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakırlı annelerin başlattığı oturma eylemine, İranlı 5 aile katıldı.

10 KİŞİLİK 5 AİLE KATILDI

Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti. Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı. Oturma eylemine İran'dan katılan 10 kişiden oluşan 5 aile, terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan çocuklarına duydukları özlemi dile getirdi.

Diyarbakır'da oturma eylemine İranlı aileler katıldı

"NEREDE OLURSA OLSUN ONU BEKLİYORUZ"

Kardeşi Ümid Abduli için oturma eylemine katılan Rüstem Abduli, yaptığı açıklamada, kardeşinden 9 yıldır haber alamadığını, dağa kaçırıldığını düşündüğünü söyledi. "Kardeşim 15 yaşındaydı. Bize 'Oraya gidersen kardeşin seni görür.' dediler. Nerede olursa olsun onu bekliyoruz. Kardeşimi getirmelerini bekliyoruz. Kardeşim bizi burada gördüğü zaman gelsin istiyoruz. Umutluyum kardeşim bizi burada görür." diyen Abduli, kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

Diyarbakır'da oturma eylemine İranlı aileler katıldı

"İSTİYORUZ Kİ BURADAN BİR HABER GİTSİN ÇOCUĞUMUZA"

Oğlu İlyas Hakimi için oturma eylemine katılan baba Fahim Hakimi, Kürtçe yaptığı açıklamada, çocuğunun 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirtti. Kaçırıldıktan 2 yıl sonra bir arkadaşının PKK'dan kaçarak geldiğini anlatan Hakimi, "Bana 'Çocuğun PKK'nın içinde.' dediler. 5,5 senedir hiç haber alamadım. İki sefer kalp rahatsızlığı geçirdim ve ameliyat oldum. Çocuğumun annesi de yerdedir, hastadır. Kalan iki çocuğumun da gözleri görmüyor. Çocuğumuz yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki buradan bir haber gitsin çocuğumuza." diye konuştu.

Diyarbakır'da oturma eylemine İranlı aileler katıldı


"İSLAM'IN HANGİ KANUNU BUNU KABUL EDER"

Seslerinin duyulması için, annelere destek olmak için İran'dan geldiklerine işaret eden Hakimi, şunları kaydetti: "Buraya geldik çünkü bize 'HDP'den çocuğunuzla ilgili haber alabilirsiniz.' dediler. Bu bir zulümdür. 5-6 senedir çocuğumuzla ilgili haber alamıyoruz. Çocuklarımızı bizden kopardılar. İslam'ın hangi kanunu bunu kabul eder? Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadıkları konusunda bir haberimiz olsun istiyoruz."

Diyarbakır'da oturma eylemine İranlı aileler katıldı

Diyarbakır'da oturma eylemine İranlı aileler katıldı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

267
Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

227
Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

124
Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

103
Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

212
Adnan Oktar davası yarın başlıyor

Adnan Oktar davası yarın başlıyor

104
Uçan araba yapan Siirtli

Uçan araba yapan Siirtli

257
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir