Diyarbakır'da özel hastane rapor vermedim dedi, hayatı değişti

Diyarbakır'da yaşayan İsmail Korkar'ın hayatı kabusa döndü.

2025'in Ekim ve Kasım aylarında özel bir hastaneden heyet raporu aldı.

Aldığı heyet raporları e-nabız, e-Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde görünen Korkar, birkaç ay sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden gelen yazı ile neye uğradığını şaşırdı.

HASTANE RAPORU REDDETTİ

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün mazeretsiz denetime gelmemesi nedeni ile dosyasının kapatıldığını öğrenen Korkar, avukatı aracılığıyla İnfaz Hakimliğine başvuruda bulundu.

İnfaz Hakimliği de hastaneye yazı yazarak raporu istedi.

Hastane, e-nabız, e-Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde görünmesine rağmen raporu kendilerinin vermediğini belirtince Korkar'ın denetimli serbestlikten yararlandırılmasının kaldırılması istendi.

Korkar hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunuldu. İsmail Korkar, mart ayında denetiminin biteceğini beklerken infazının yandığını üstüne hakkında soruşturma açıldığını öğrenince yıkıldı.

Korkar, şimdi tüm resmi kaynaklarda görünen raporunun işlenip hakkındaki kararların kaldırılmasını bekliyor.

"RAPORUM DEVLETİN SİSTEMİNDE GÖRÜNĞÜYOR"

Karaciğer yağlanması, guatr gibi kronik rahatsızlıklarının olduğunu belirten Korkar, ''Ben de bu dönemde influenza olmuştum. Bununla birlikte başladı rapor alma olayı. Gidemiyordum denetime, hatta denetimdekiler bile bana raporunu sen getirme, ağabeyin, arkadaşın getirsin demişlerdi halimi gördükten sonra. Sonrasında özel hastaneden iki tane heyet raporu aldım KBB bölümünden.

Aradan birkaç ay geçtikten sonra infaz hakimliğinden bir karar çıktı. Alınan raporlar şahıs tarafından PDF üzerinden kendisi düzenlemiş, bize teslim etmiş' diye bir karar çıkardılar.

Sonra da hakkımda resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulundular.

Raporum sahte değil, e-nabız uygulamasında görünüyor, e-Devlet'te görünüyor, Sağlık Bakanlığı sistemlerinde görünüyor, SGK'da görünüyor. Devletin sisteminde görünen raporuma, sahte diyorlar'' dedi.

"RAPORDA DA HATALAR VARDI"

Konunun ardından ertesi gün hastaneye gittiğini aktaran Korkar, konuşmasına şöyle devam etti:

''Başhekime dedim ki zaten gönderdiğiniz kağıtta da bir hata var, mahkemeye gönderdikleri kağıtta TC kimlik numaramı da yanlış girmişler. Hatalı girdiklerini belirttim onlar da ‘Yok biz hata yapmadık, zaten hakkımızda bir soruşturma var, müfettiş atanmış Sağlık Bakanlığından' dedi.

Sonra da dedi ki ‘Doktorlarımız korkuya kapılıp, denetimden aramışlar İsmail'in nesi var diye, bunlar da demek ki haklarında bilmediğimiz bir soruşturma var, korkudan o soruşturma olduğunu sanmışlar, İsmail'i tanımıyoruz demişler, doktorlar da panikle kendi sistemlerinden silmişler' dedi başhekim bana.''

CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ

Hem infazının yandığını cezaevine iadesine karar verildiğini hem de hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu anlatan Korkar, ‘'Bir buçuk yaşında bir çocuğum var, rahatsız. Zaten bu denetimi bitirip rahatlamak istiyorduk. 8 Mart,'ta bitmiş olması gereken denetimim biz bu ayın başında denetimimizin bitmediğini, tekrardan cezaevine gönderileceğimi öğrendim.'' diye konuştu.