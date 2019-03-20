Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Hani ilçelerinde jandarma özel harekat, polis özel harekat ile jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla, Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 operasyonu gerçekleştirildi.

SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde ağaçlık alanda; kaya oyuğu ve 3 adet jelikan bidon içerisinde 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 4 adet büyük pil, 2 adet küçük pil, 1 adet 4’lü büyük pil bloğu, 1 adet akü, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet küçük tüp, 20 adet balık konserve, 1 adet telsiz mandalı, 1 adet çanta, 5 adet terörist kıyafeti, 2 adet terörist yeleği, 2 adet panço, 1 adet mat, 3 adet uyku tulumu, 2 adet spor ayakkabı, 1 adet eşofman altı, 2 adet bel bağı, 2 adet yağmurluk, 2 adet bandana, 1 adet polar, 1 adet koli bandı, 1 adet sinek kovan vücut losyonu ele geçirildi." denildi.

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MÜCADELE DEVAM EDECEK

Açıklamanın devamında, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliğinde olanlara el konulduğu belirtilerek, "Diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisindeki 21 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 32 şahıs ve 8 araç kontrol edilmiş, 1 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.” ifadelerine verildi.