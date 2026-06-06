Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.