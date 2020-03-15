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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 15.03.2020 - 22:02..
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak'ta, Tacettin Dağdibi isimli bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dağdibi’ne olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tacettin Dağdibi, hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken saldırıyı düzenleyen şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

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