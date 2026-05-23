Diyarbakır'da tarlaya yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı
Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak tarlaya yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde feci kaza...
İlçenin Tepe Mahallesi’nde dün İ.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya yuvarlandı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüyle birlikte eşi ve iki çocuğu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak tarlaya yuvarlandığı, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)