Diyarbakır'da tır şoförünün dikkati ve manevrası kazayı engelledi

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda seyir halindeki 21 AIN 662 plakalı otomobil, önünde giden otomobil yüklü tırı solladıktan sonra yeterli mesafe bırakmadan yeniden sağ şeride geçmek istedi.

TIR ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ KAZAYI ÖNLEDİ

Bu sırada otomobilin tırın önüne doğru hamle yapması üzerine iki araç arasındaki mesafe kapandı.

Durumu fark eden TIR şoförü, yaptığı ani manevrayla otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay anı ise trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobilin sollamanın ardından tırın önüne geçmeye çalıştığı, tır şoförünün ise çarpışmayı önlemek için manevra yaptığı ve ardından otomobilde bulunan kişilerin indikleri araçlarını kontrol ettiği anlar yer aldı.