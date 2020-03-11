Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi'nde, 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.