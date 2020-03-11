taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1739
Euro
6.9807
Altın
1652.48
Borsa
101062.51
Gram Altın
328.144
Bitcoin
48875.41

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

İHA | 11.03.2020 - 02:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi'nde, 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

İlginizi Çekebilir
Kazaya sebebiyet veren trafik magandası koşarak kaçtı
Küçükçekmece'de aşırı hızlı şekilde seyreden otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı.
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Samsun'da narkotik uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücü polis tarafından yakalanırken, araçta ise ön konsola gizlenmiş uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.
İzmit'te karısını öldüren zanlıya müebbet hapis verildi
Kıskandığı eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
974
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
544
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
86
Merkel: Ülkedekilerin yüzde 70’ine virüs bulaşabilir
Merkel: Ülkedekilerin yüzde 70’ine virüs bulaşabilir
19
Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor
Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor
15
FETÖ operasyonunda 19 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 19 kişi tutuklandı
8
Koronavirüse karşı 14 gün kuralına nasıl uyulur
Koronavirüse karşı 14 gün kuralına nasıl uyulur
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir