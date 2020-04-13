Koronavirüsle mücadele kapsamında, Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Diyarbakır'da, güneşli havayı gören vatandaşlar koronavirüs endişesi taşımadan sokağa çıktı.

Diyarbakır'da yasak sonrası sokaklar yine doldu VİDEO

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

Yasak sonrası sokaklara akın eden vatandaşların birçoğu özellikle tarihi Sur ilçesinde trafiğe kapalı olan Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Bazı vatandaşlar da Yenişehir ilçesi bölgesine bakan tarihi surların altındaki parklarda ve Dağkapı meydanındaki banklarda oturarak sohbet etti. Kent genelinde araç yoğunluğu nedeni ile trafiğin zorlukla ilerlediği görüldü.