Koronavirüsle mücadele kapsamında, Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Diyarbakır'da, güneşli havayı gören vatandaşlar koronavirüs endişesi taşımadan sokağa çıktı.
Diyarbakır'da yasak sonrası sokaklar yine doldu VİDEO
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI
Yasak sonrası sokaklara akın eden vatandaşların birçoğu özellikle tarihi Sur ilçesinde trafiğe kapalı olan Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaştı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Bazı vatandaşlar da Yenişehir ilçesi bölgesine bakan tarihi surların altındaki parklarda ve Dağkapı meydanındaki banklarda oturarak sohbet etti. Kent genelinde araç yoğunluğu nedeni ile trafiğin zorlukla ilerlediği görüldü.