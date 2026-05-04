Diyarbakır'da yıldırım düştü: Elektrik ve internet hatları zarar gördü

Diyarbakır’da günlerdir etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, bu kez altyapıyı vurdu. Çermik ilçesine bağlı kırsal bir mahallede yıldırım düşmesi sonucu elektrik ve internet hatlarında hasar meydana geldi. Bölge sakinleri kesintilerle karşı karşıya kalırken, ekiplerin onarım çalışmaları için hazırlık yaptığı öğrenildi.

YILDIRIM MAHALLEYİ VURDU

Olay, Çermik ilçesine bağlı İkiçeltik Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli yağış ve fırtına sırasında düşen yıldırım, mahalledeki elektrik hattı ile internet vericisini hedef aldı.

ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

Yıldırımın etkisiyle elektrik iletim hatlarında ve internet altyapısında hasar oluştu. Mahallede kısa süreli kesintiler yaşanırken, iletişimde aksaklıklar meydana geldi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

İkiçeltik Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Çiçek, bölgede hava koşullarının uzun süredir olumsuz seyrettiğini belirterek, “Zaman zaman çok şiddetli yağış ve fırtına yaşanıyor. Düşen yıldırım elektrik hattımıza ve internet vericimize zarar verdi.” ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede etkili olan yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları olası yıldırım ve fırtına riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hasar gören hatların onarımı için ilgili ekiplerin çalışma başlatması beklenirken, bölgede elektrik ve iletişim hizmetlerinin en kısa sürede normale dönmesi hedefleniyor.