Diyarbakır'ın figürleri modaya ilham oldu

Tarihi surlar, Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve sahabe kabirleri, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri...

MEDENİYETLERE AİT İZLER

Diyarbakır, çok sayıda medeniyete ait izleri bünyesinde barındırıyor. Geçmişi bugüne bağlayan tarihi yapılar üzerindeki kabartma ve figürler, modaya da ilham kaynağı oluyor.

DESENLERE AİT TASARIMLAR YAPILIYOR

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nün yürüttüğü proje ile inanç ve kültür değerlerinin üzerinde yer alan, kente özgü motifler, sanat tarihçisi, resim öğretmeni, giyim ve tasarım öğreticisi ve dikiş, nakış ustalarının yer aldığı özel bir ekip tarafından fotoğraflanıyor. Daha sonra bilgisayar ortamında, desenlere uygun kıyafet modelleri tasarlanıyor.

PODYUMLARDA TANITILACAK

Taştan, kumaşa medeniyetlerin modaya aktarıldığı özel koleksiyonun; Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında düzenlenecek defilelerle, podyumda tanıtılması hedefleniyor.



