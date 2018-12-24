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Diyarbakır'ın figürleri modaya ilham oldu

Tarih, kültür ve inanç değerleri ile açık hava müzesi konumundaki Diyarbakır'ın, tarihi figürleri modaya yansıdı.

AA | 24.12.2018 - 09:49..
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Tarihi surlar, Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve sahabe kabirleri, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri...

MEDENİYETLERE AİT İZLER

Diyarbakır, çok sayıda medeniyete ait izleri bünyesinde barındırıyor. Geçmişi bugüne bağlayan tarihi yapılar üzerindeki kabartma ve figürler, modaya da ilham kaynağı oluyor.

Diyarbakır'ın figürleri modaya ilham oldu

DESENLERE AİT TASARIMLAR YAPILIYOR

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nün yürüttüğü proje ile inanç ve kültür değerlerinin üzerinde yer alan, kente özgü motifler, sanat tarihçisi, resim öğretmeni, giyim ve tasarım öğreticisi ve dikiş, nakış ustalarının yer aldığı özel bir ekip tarafından fotoğraflanıyor. Daha sonra bilgisayar ortamında, desenlere uygun kıyafet modelleri tasarlanıyor.

Diyarbakır'ın figürleri modaya ilham oldu

PODYUMLARDA TANITILACAK

Taştan, kumaşa medeniyetlerin modaya aktarıldığı özel koleksiyonun; Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında düzenlenecek defilelerle, podyumda tanıtılması hedefleniyor.

Diyarbakır'ın figürleri modaya ilham oldu

Diyarbakır'ın figürleri modaya ilham oldu

Diyarbakır'ın figürleri modaya ilham oldu


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