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Diyarbakır'ın Sur ilçesine giriş çıkışlar kısıtlandı

Diyarbakır'da, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında, Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi.

AA |
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Diyarbakır'ın Sur ilçesine giriş çıkışlar kısıtlandı

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor..

Bu kapsamda Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, virüsün vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alındı.

Kurul, Diyarbakır'da ticaretin merkezi olarak kabul edilen Sur'da oluşturulan 4 kontrol noktasından ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların 08.00-18.00 saatlerinde ilçeye girişi yasaklandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine giriş çıkışlar kısıtlandı VİDEO

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Oluşturulan yaya geçiş noktalarında Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince kontrol sağlanıyor.

Bu kapsamda ekipler vatandaşların ateşi ölçülüyor, ücretsiz maske dağıtıyor, koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli bilgilendirme yapılıyor.

GİRİŞ YAPANLARA MASKE DAĞITILDI

Kontrol noktalarındaki çalışmalarla ilgili incelemede bulunan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlardan Seyfettin Ayçiçek, bazı ihtiyaçlar için ilçeye geldiğini belirterek uygulama noktasında kendisine maske verildiğini, ateşinin ölçüldüğünü söyledi.

HALK UYGULAMADAN MEMNUN

Ayçiçek, "Uygulamadan memnunum. Bir an önce bu hastalığın bitmesini istiyorum. Çok huzursuzuz. Herkes maske taksın, bir an önce bu hastalıktan kurtulalım, rahatlayalım." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bağlar ilçesinde Medine Bulvarı ile Nükhet Coşkun Caddesi arasında kalan yerlerde, Ergani ilçesinde Ziya Gökalp Caddesi'nde, Silvan ilçesinde Gazi Caddesi'nde, Kayapınar ilçesinde Huzurevleri Caddesi ve Dr. Sıtkı Güral Caddesi'nde, Bismil'de İstasyon Caddesi'nde ve Yenişehir'de Ekinciler Caddesi ve Gevran Caddesi'nde yaya kontrol noktaları kuruldu.

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