Diyetisyen Ersin Özdemir, D vitamini eksikliğinin nedenini anlattı

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Ensonhaber YouTube kanalı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel konukları ile gerçekleştirdiği programlar ile gündemi belirleyen kanal, birçok konuda öncü rol üstleniyor.

Kanalın son konuğu ise yaptığı değerlendirme ve yorumlarda sık sık sosyal medyada gündem olan diyetisyen Ersin Özdemir oldu.

Programda D vitamini eksikliği hakkında konuşan Özdemir, güneşlenme ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Güneşin çok kıymetli olduğunu ifade eden Özdemir, açıklamalarında şunları söyledi:

"TÜRKİYE YILIN 200 GÜNÜ GÜNEŞLİ OLMASINA RAĞMEN D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YAYGIN"

"Evet, D vitamini çok çok kıymetli. Gel sana bunun biyolojik metabolizmasını anlatayım. Çünkü Türkiye, 365 günün yaklaşık 200 gününü güneşli geçirmesine rağmen D vitamini eksikliği oldukça yaygın.

Şimdi, güneşe çıktım çıkmadım meselesine rağmen, takviye aldım almadım meselesine rağmen eğer benim D vitaminim hâlâ yükselmiyorsa, cevapların işte burada.

Ne gibi cevaplar? Bir kere D vitamini ciltten oluşturuluyor, güneş ışınlarıyla birlikte. Ne dedim? Güneş. Demek ki benim bir kere güneş almam gerekiyor. Hangi saatlerde? Saat 11.00 ile 15.00 arasında.

"KREM KULLANMADAN 20-30 DAKİKA MARUZ KALMAK İYİDİR"

Güneş koruyucu kremli mi, makyajlı mı? Hayır. Güneş koruyucu krem kullanmadan, 20-30 dakika maruz kalmak iyidir. Güneş koruyucu kullanmayacağız. Peşine hemen duş almayacağız. Mümkün mertebe sıfıra yakın makyajla olması çok önemli.

Cilt dokumuza güneş çarptı. Ardından 5-6 saat duş almak ya da hemen denize atlamak yok. Güneş ışınları kolesterolle birleşip D vitamini üretmeye başlıyor. İkinci kilit oyuncu kim dedim? Kolesterol. Demek ki kolesterol seviyemizin iyi olması lazım.

Tamam, kolesterolüm var. Güneşe de çıktım. D vitamininin aktif hâle gelmesi için önce karaciğere, ardından böbreklere uğraması gerekiyor. Bu nedenle bu organların sağlıklı çalışması da büyük önem taşıyor.

GIDA TAVSİYELERİ DE VERDİ

Ayrıca turşu, yoğurt, kefir ve özellikle mercimek tüketimi ile doğru saatlerde güneşlenmek bu konuda çok önemli.

Eğer 'Ben Antalya'da yaşıyorum, D vitaminim hâlâ nasıl düşük?' ya da 'Güneşlendiğim hâlde neden yükselmiyor?' diyorsanız, bunun nedenlerinden biri fazla şeker tüketimi olabilir.

Özetle; güneş koruyucu kullanmadan, peşine duş almadan, makyaj ürünlerini minimal kullanarak güneşleneceğiz. Kolesterol seviyemiz iyi olacak. Gerisini ise vücut kendi mekanizmasıyla yönetecek."