Diyetisyen Ersin Özdemir kısırlığa yol açan nedenleri anlattı

PROGRAMI ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Diyabetli Diyetisyen Ersin Özdemir, her hafta Ensonhaber YouTube kanalında sağlıkla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

Son yayınında da kilo vermenin önündeki engellerle tavsiyelerini sürdüren Özdemir, "Neden çocuk sahibi olunamıyor?" sorusuna da geniş açıklamalı yanıtlar verdi.

"BEYAZ EKMEK BÜYÜK PROBLEM"

Özdemir, kısırlık problemi ile beslenme arasındaki ilişkiye dair şunları söyledi:

"En büyük problem beyaz ekmek. Beyaz ekmeğin içinde hem erkeği hem kadını bu konuda olumsuz etkileyen maddeler var.

İkincisi asitli içecekler. Cinsel organlar, şekerin zararlı etkilerine karşı kendini koruyamıyor. Alkollü içecekler, enerji içecekleri de bu etkiyi gösteriyor."

DAR BOXERLARA DİKKAT

Kısırlığı engellemek için gıda dışı alanlarda da önerilerde bulunan Özdemir şöyle konuştu:

"Pamuk külotları eski kalmış diye düşünürler, dar boxerlara yönelirler. Dar boxerlar bir erkeği kısır yapan en büyük etmenlerden biri.

Ayakta işemek de çok etkiliyor. Uzun süre bacak bacak üstüne atmak da bunu etkiliyor.

Cep telefonunun cebinde olması da cinsel organa yakın bir noktada olması nedeniyle çok sıkıntılı. Buralar sıcaklığa hassas bölgeler."

TAYT VE SAĞLIK İLİŞKİSİNİ DE ANLATTI

Özdemir ayrıca programda "Mısır yağı gay yapar mı?", "Bir erkeğin kesinlikle yemesi gereken nedir?", "Tayt giymenin kadın sağlığına faydası var mı?", "Teflon yerine ne kullanılmalı?" gibi sorulara da yanıt verdi.