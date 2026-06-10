Diyetisyen Ersin Özdemir: Mısır yağı gay yapıyor

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Ensonhaber YouTube kanalı adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel konukları ile gerçekleştirdiği programlar ile gündemi belirleyen kanal birçok konuda öncü rol üstleniyor.

Kanalın son konuğu ise yaptığı değerlendirme ve yorumlarda sık sık sosyal medyada gündem olan diyetisyen Ersin Özdemir oldu.

Programda beslenme alışkanlıklarına dikkat çeken Özdemir, yağlarla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Farklı yağ çeşitlerinin kullanımlarının ciddi sorunlara yol açtığı uyarısında bulunan uzman isim, şunları kaydetti:

"NE YERSEK OYUZ"

"Bakın depresyondaki insanların yediklerine bakın ya da cildi çok parıl parıl olan insanların yediklerine bakın, aradaki iki farkı göreceksiniz. Beden bir mekanizma, ne yersek oyuz.

Mısır yağıyla alakalı şöyle bir araştırma var: iki tane erkek kurbağa grupları deneylere ayrılıyor. Bir erkek kurbağa grubunun beslenmesi yağ olarak zeytinyağı ve tereyağı, diğer erkek kurbağa grubunun mısır yağı olarak veriliyor.

Altı ay sonra erkek kurbağalar incelendiği zaman diyetinde mısır yağı olanlar erkek kurbağalarda kendi cinslerine yönelim yaklaşım ve azgınlık ifadeleri gözüküyor. Zeytinyağı ve tereyağı olanlarda herhangi bir sıkıntı, böyle bir cinsel yönelim gözükmüyor.

"BUNLAR ARKA PLANDA FONLUYORLAR"

Bugün bu olayların reklamını yapılması, propaganda haline getirilmesi, işte Eurovision'dan tutun diğer konulara kadar ayrıca aygıtlar tanınmaya çalışılması ve toplumun gözü önüne sokulması.

Bakın İstanbul'da bazı AVM'lerde kadın erkek ortak tuvaletleri yapılmaya çalışılıyor ya da gay tuvaletleri yapılmaya çalışılıyor.

Bunlar arka planda fonlanıyorlar maalesef ki ve elimizin ruhu haletimizi etkiliyor.

"MISIR YAĞI MAALESEF VE MAALESEF GAY YAPIYOR"

Niye mesela eskiden şöyle bir söz vardı: Erkek çocukları ergenliğe girdiği zaman erkeklik özellikleri oluşsun diye 'horoz ye' derlerdi mesela. Bunlar uydurma şeyler değil.

O yüzden şu an kullanılan, çok yaygın kullanılan mısır yağları maalesef ki gay popülasyonun artmasına sebebiyet veriyor.

İstemli ya da istemsiz. Özetle şunu söylemek isterim, mısır yağı maalesef ve maalesef gay yapıyor."

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