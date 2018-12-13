Diyetle gitmeyen kilonun sebepleri

Aşırı kilolar ve sonrasında uygulanan diyet programları, sabır disiplin ve irade kontrolü gerektiriyor. Tüm bunları yerine getirseniz dahi bazı faktörler var ki, kilo vermenizi engelliyor. Uzmanlara göre bu faktörlerin başında uyku geliyor.

YAĞ DEPOLANMASI ARTIYOR

Uyku düzeninin sağlıklı yaşamın her noktasını etkilediğini vurgulayan uzmanlar, “Kilo yönetiminde en etkili temel faktörlerden biri yeterli ve kaliteli uyumaktır. Yapılan çalışmalar, ideal uyuma süresi olan 7 saatin tamamlanmaması halinde açlık-tokluk kontrolü sağlayan hormonların etkilendiğini, yağ depolanmasının arttığını, obezite ve kronik hastalık riskinin de yükseldiğini göstermektedir” diyor.

STRES YÖNETİMİNİ İYİ SAĞLAYIN

Stresin de bir diğer faktör olduğunu dile getiren uzmanlar, “Bireyler daha az stresli oldukları dönemlerde diyetlerine daha kolay uyum sağlayıp, eksiksiz olarak devam ettirebiliyorlar. Stres durumundaki hormonal dengesizlikler enerji mekanizmasını, sindirim sistemini ve daha birçok fonksiyonu olumsuz etkileyebiliyor. Bu değişimler ve psikolojik etkilerle beraber fazla kalorili besinlere yönelim olabiliyor. Stresin yaşamı ve vücudu olumsuz etkileyen ve aynı zamanda kilo üzerindeki etkisini de azaltmak için öncelikle stres yönetimini sağlamak gerekmektedir. Böyle durumlarda yürüyüşe çıkmak, stresle baş etmenizi ve dikkatinizi yemek dışında başka bir duruma vermenizi kolaylaştırır” bilgilerini veriyor.

METABOLİZMA YAVAŞLIYOR

Uzmanlar, üçüncü faktörün yaş olduğunu belirterek, “Bireyler yaşlandıkça vücutlarında fiziksel ve fonksiyonel birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bunlardan bir tanesi de vücut kas dokusunun azalıp, yağ dokusunun artmasıdır. Bu doğal sürecin sonucu olarak da metabolizma yavaşlamaktadır. Metabolizma yavaşladıktan sonra beslenme düzeni aynı şekilde devam ederse, kilo kazanımı gözlenebilir. Dolayısıyla bireylerin bunun normal bir süreç olduğunun farkında olup, buna yönelik önlemler alması kilo kazanımını engellemede etkili olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

YETERLİ SU TÜKETİLDİĞİNDE YAĞ YAKIMI HIZLANIR

Dördüncü faktörün su tüketimi olduğunu söyleyen uzmanlar, suyun önemini şu şekilde açıklıyor:

“Suyun vücutta birçok görevi vardır. Yaşamsal faaliyetler ve metabolizmanın çalışması için yetişkin bir bireyin günlük mutlaka 2 ile 2 buçuk litre su tüketimini tamamlaması gerekmektedir. Yeterli su tüketimi ile birlikte metabolizma olması gerektiği düzeyde çalışabilir, yağ yıkımı hızlanır. Bu da kilo verme sürecinde sorunsuz ilerlemesi istenilen iki etkendir. Bazı durumlarda ise su tüketimi yeterli miktarda tamamlanamadığında beyinde açlık ve susuzluk sinyalleri karışabilir.”

SAĞLIK SORUNU ÇIKABİLİR

Beşinci ve son faktörün sağlık durumu olduğunu söyleyen uzmanlar, “Kilo kazanımı durumunda ya da kilo verememe gibi bir durumda altta yatan başka bir sağlık sorunu da bulunabilir ve bu süreci zorlaştırabilir. Kişiler böyle durumlarda uzmanlar yardımı ile varsa bu tarz sorunları saptayıp, gerekli ise olması gereken tedavileri alıp kilo verme için adım atmaya başlarsa istenilen sonuçlara daha rahat bir şekilde ulaşılabilir” diyor.