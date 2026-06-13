Diz kapağındaki problem nedeniyle LGS'ye ambulansla götürüldü
8'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, diz kapağındaki sağlık problemi nedeniyle LGS'ye ambulans ile gitti. Erbatur, sınav sonrası yeniden ambulansla evine götürüldü.
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Dizi dönen, ayağında ödem oluşan ve diz kapağında problem bulunan Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlandı.
Bunun üzerine Erbatur, Bahçelievler Belediyesi'ne ait ambulansla sınava gireceği okula götürüldü.
SAĞLIK EKİBİ BEKLEDİ
Erbatur'un sınavı süresince okul bahçesinde sağlık ekibi bekledi.
Sınavın tamamlanmasının ardından Erbatur, yine ambulansla evine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)