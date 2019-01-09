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Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi komisyonda

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, toplanan komisyonda görüşülmeye başlandı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 15:31..
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Komisyon Başkanı Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, teklifle ülkenin tanıtımına katkı sağlayacak film ve dizi sayısının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

YERLİ FİLM SAYISINDA ARTIŞ

Teklifin yasalaşması durumunda, baştan başa doğal plato olan ülkenin, önemli film merkezlerinden birisi olacağını kaydeden İşler, 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı 9 iken, 2018 yılında bu sayının 180'e çıktığını vurguladı.

Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi komisyonda

DİZİ FİLMLERDE İHRACAT

Komisyon Başkanı İşler, 2002'de 2 milyon olan yerli film izleyici sayısının da 2018'de 44.5 milyonu aştığını bildirdi.

156 ülkeye ihraç edilen dizi filmlerin 350 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüyle, Türkiye'yi dünyada ikinci sıraya yükselttiğine dikkati çekti.

Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi komisyonda

REKLAM SÜRELERİ 10 DAKİKA OLACAK

İşler, yoğun şikayete neden olan sinemalardaki uzun reklam sürelerinin 10 dakikaya düşürülmesinin öngörüldüğünü belirtti.

SİNEMA SEKTÖRÜNÜ DAHA İLERİ TAŞIMA HEDEFİ

Ak Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, amaçlarının sinema sektörünü daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi komisyonda

TÜRKİYE AÇIK HAVA MÜZESİ VURGUSU

Yayman, Türkiye'nin dünyanın açık hava müzesi olduğunu, bu nedenle dünyanın sinema platosu haline gelebileceğini ve bunun için de bu teklifin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

YAPIMCILAR BİR ARAYA GELSİN ÖNERİSİ

Hüseyin Yayman, "Bütün film yapımcılarının bir araya gelmesi, potansiyel pazarlar oluşturulması konusunda ortak yapım desteği getirmekteyiz." diye konuştu.

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