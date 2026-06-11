Dizide lise çağındalar ama... İşte Daha 17 oyuncularının gerçek yaşları

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Ekran yolculuğuna fırtına gibi başlayan "Daha 17" dizisi, başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hikayesi kadar karakterlere hayat veren isimlerin gerçek hayatları da hayranları tarafından yakın markaja alındı.

Özellikle dizideki lise çağındaki karakterleri canlandıran genç yeteneklerin ve onlara eşlik eden usta isimlerin gerçek yaşları merak ediliyor.

Dizinin hikayesine yön veren genç ve deneyimli oyuncuların gerçek yaşları şöyle:

Daha 17 oyuncularının gerçek yaşları

Çağan Efe Ak (Aras): 6 Haziran 2007 doğumlu, 19 yaşında.

Nesrin Cavadzade (Şebnem): 30 Temmuz 1982 doğumlu, 43 yaşında.

Ceren Ayruk (Leyla): 4 Ağustos 2002 doğumlu, 23 yaşında.

Ata Yaşat (Teoman): 30 Ağustos 2002 doğumlu, 23 yaşında.

Helin Elveren (Deniz): 20 Nisan 2006 doğumlu, 20 yaşında.

Dilara Aksüyek (Nuray): 24 Temmuz 1987 doğumlu, 38 yaşında.

Armağan Oğuz (Hakan): 11 Şubat 1984 doğumlu, 42 yaşında.

Deniz Ali Cankorur (Barış): 28 Ağustos 2007 doğumlu, 19 yaşında