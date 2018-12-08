Diziler kemençeye ilgiyi artıyor

Rize'de kemençe ustalığı yapan Bülent Katmer, açıklamada, 15 yıl kemençe ile uğraştığını söyleyerek, "Bu işle uğraşanlarla tanıştım. 'Nasıl kemençe yapabilirim?' diye. Köyde bir dut ağacı parçası buldum. Daha sonra bu işle uğraşan arkadaşlardan fikir aldım. 15 yıl içinde yaparak öğrendim. Ustalık seviyesine geldiğimde kemençe yapmaya başladım." dedi.

ÇEŞİTLİ AĞAÇLARDAN YAPILIYOR

Bülent Katmer, çeşitli ağaçlardan kemençe yapıldığını belirterek, kemençenin daha çok dut ve erik ağacından üretildiğini, kendisinin ise dut, erik, armut ve kayısı ağacı kullandığını söyledi.

KEMENÇE SİPARİŞİ ALIYOR

Yurt dışından kemençe talepleri aldığını anlatan Katmer, "İnternet üzerinden kendi sosyal sayfama bir kemençe videosu atmıştım. Onu Almanya'dan birisi sipariş olarak istedi bende yolladım. Birde Amerika'da Rizeli bir arkadaş vardı. Rize'ye gezmeye gelmişti. Benden bir kemençe istemişti. Daha sonra kemençesini yaptıktan sonra kendisine yolladım. Yaptığım kemençeleri kendi sosyal sayfama koyarak paylaşıyorum. Oradan bakarak, 'Şu kemençeyi beğendim bize yollar mısın?' diye istiyorlar. Türkiye'de ise en çok İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'dan çok kemençe siparişi oluyor" dedi.

KEMENÇEYE OLAN MERAK ARTTI

İlginin artmasının en önemli nedeninin yörede çekilen diziler olduğunu söyleyen Katmer, "Dizilerin televizyonlarda izlenmesiyle beraber Diyarbakır, Adana, Antalya ve diğer illerden Rize'ye gelen turistler kemençeyi gördüklerinde merak ediyorlar. Kemençeyi çalmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.