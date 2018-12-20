Dizüstü bilgisayarların şarj ömrünü uzatma yöntemleri

Dizüstü bilgisayarların, genel problemi olan şarj sorununa çözüm bulmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemler, bataryanızın şarj ömrünü az da olsa artırabilir.

Tüm dizüstü bilgisayar pilleri ,genellikle 500 tam döngü civarında ve hatta daha da fazla bir oranda, belirli sayıda şarj işlemine dayanacak şekilde üretilmiştir. Bir tam döngü, dizüstü bilgisayarınızın şarjının yüzde sıfır olması ve ardından tekrar yüzde yüz şarj edilmesi anlamına gelir. Zamanla her bir şarj döngüsü, pilin tasarım özelliklerinden kaynaklanan kapasitesini azaltır ve şarj ömrü giderek kısalır.

GÜÇ TASARRUFU

Bilgisayarınızda bulunan güç ayarları kısmını ziyaret edebilir ve bataryanızın nasıl çalışacağını ayarlayabilirsiniz. Pil tasarrufu modunu açarak, bilgisayarınızın daha az kaynak tüketmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız, hazırda beklet özelliğini açarak pilden tasarruf edebilirsiniz.





Arka planda çalışan ve sürekli şarjınızı tüketen uygulamalardan kaçınabilirsiniz. Bunun için görev yöneticisine girerek, hangi uygulamaların daha fazla kaynak kullandığını görebilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikleri kapatabilir ve klavye ışıklandırması varsa devre dışı bırakabilirsiniz.

Genel olarak, lityum iyon piliniz için yapabileceğiniz en iyi şey, şarjınızın yüzde 20'nin altına düşmesini engellemektir. Şarjınız yüzde 20'ye geldiğinde, tekrar şarj etmekten korkmayın. Günümüzde lityum-iyon piller dayanıklıdır ancak çok fazla ısı alabilirler. Eğer bilgisayarınızın bataryası aşırı ısınmışsa, biraz mola verebilir veya daha soğuk bir yere geçebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı, kucağınızdan olabildiğince uzak tutun ve havalandırma kanallarını kapatmadığınıza emin olun.

Dizüstü bilgisayarlarınızı olabildiğince ısıdan uzak tutun. Yazın sıcak havalarda doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde veya kışın ısıtıcının karşısında bilgisayarınızı kullanmayın. Siz farketmesenizde yüksek ısı, bilgisayarınızın şarj ömrünü yavaş yavaş etkileyecektir. Son olarak mutlaka bilgisayarınızdaki yazılımları, sürekli güncel tutun. Şirketler, bu yazılımları sürekli optimize ederek batarya ömrünüzün artmasını sağlayabilir.