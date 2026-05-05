DJ çaldı, tavuklar dayanamadı: 140 ölü

Hindistan'da sıra dışı bir olay, sosyal medyanın dikkatini çekti.

Bir tavuk yetiştiricisi, düğün konvoyunda çalınan yüksek sesli müziğin yüzlerce tavuğunun ölümüne yol açtığını öne sürdü.

People Magazine tarafından NDTV, Metro ve The Economic Times'tan aktarılan haberlere göre, olayda 140 tavuk yüksek sese bağlı stres nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayın sahibi olduğu çiftlikte yaşandığını belirten yetiştirici Sabir Ali, düğün kortejinin akşam saat 21.30 civarında çiftliğinin önünden geçtiğini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ali, yüksek sesli müzik ve gürültünün tavuklar arasında ani paniğe yol açtığını, bunun da ölümlere neden olduğunu iddia etti.

Yetiştirici, yaşanan olay sonrası polise şikayette bulundu.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.