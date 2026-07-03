DMM, 'ASELSAN satılacak' iddialarını yalanladı

Türkiye'nin savunma sanayii sektöründe önde gelen isimlerden ASELSAN, dezenformasyonun hedefi oldu.

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yerli ve milli savunma teknolojilerinde kritik rol oynuyor.

DMM, 'SATIŞ' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Bazı sosyal medya hesaplarında, ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair iddialar öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise konuya ilişkin açıklama yaptı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Medyada yer alan haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirten DMM, ileri sürülen iddiaların yalan olduğunu belirtti.

DMM'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına' dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

"ASELSAN GİBİ BİR DEĞERİMİZİN YABANCI ŞİKRETE SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."