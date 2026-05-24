DMM, sahte kurban ilanlarına ilişkin uyarı yayınladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurt genelinde hem hazırlıklar hızlandı hem de hareketlilik arttı.

Tatilin başlamasıyla birlikte birçok vatandaş memleketlerine gitmek üzere yola çıkarken, şehirlerarası yollarda yoğunluk oluştu.

Öte yandan kurban ibadetine yönelik hazırlıklar da sürüyor; vatandaşlar kurbanlıklarını seçmeye ve satın almaya devam ediyor.

KURBAN ALIŞVERİŞİNDE DOLANDIRICILIK RİSKİ

Bu süreçte artan alışveriş ve bağış trafiği, dolandırıcıların da hedefi haline geliyor.

Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, gerçeği yansıtmayan kurbanlık ilanları, kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşların mağdur edildiği vakalarda artış yaşandığı bildirildi.

DMM AÇIKLAMA YAYINLAYARAK UYARDI

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden, sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, sahte kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığının tespit edildiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması önem taşımaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ŞÜPHELİ DURUMLARDA GEREKLİ MERCİLERE BİLDİRİMDE BULUNUN"

“Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne değil, banka hesabına paranın fiilen ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir.



Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir.



Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir.”