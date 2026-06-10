DMM'den Almanya'nın mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddialarına yalanlama

Almanya'nın Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulamasının olmadığı belirtildi.

"SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN UYGULANMAKTADIR"

Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değildir.



Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır.



Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.



Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.”