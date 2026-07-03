DMM'den 'NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyona anında müdahale...

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, "NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı" yönünde iddialar yer aldı.

DMM YALANLADI

Söz konusu iddiaların hızla yayılmasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

"PAYLAŞIMLAR AÇIK BİR DEZENFORMASYON GİRİŞİMİDİR"

DMM, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimidir.

Bahse konu spekülatif içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle uygulanmakta; toplumu endişeye sevk eden, huzur ve güven ortamını hedef alan art niyetli içeriklere yönelik de adli süreçler yürütülmektedir.

Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması; manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."