DMM’den sahte NATO başvuru portalı uyarısı

DMM’den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları üzerinden yayılan, “öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğu” iddiasını içeren içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş herhangi bir merkezin bulunmadığı vurgulanarak, paylaşımlarda yer alan belge ve başvuru ekranlarının da yetkili merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait olmadığı ifade edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tür içeriklerin, kamuoyunu yanıltmaya ve siber saldırılar yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, sahte içerikleri üreten ve yayan kişiler hakkında gerekli adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

DMM, vatandaşların ve kamu çalışanlarının benzer manipülasyonlara karşı dikkatli olmaları ve gelişmeleri yalnızca resmi kurumların kanalları üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.