DNA testi şoke etti: 40 yıllık ikizlik "sahte" çıktı! Meğer babaları...

49 yaşında olan Michelle ve Lavinia Osbourne, 1976'da Nottingham'da sadece birkaç dakika arayla dünyaya geldi.

40 yıllarını "ikiz kardeş" olarak geçirdiler.

Ancak yakın zamanda evde yapılan DNA testlerinden sonra işler değişti.

Sonuçlar, aynı anneden doğmuş olsalar da babalarının DNA'sının uyuşmadığını gösterdi.

Yani, onların tek yumurta ikizleri olmadıkları hatta öz kardeş bile olmadıkları demekti.

BİLİMSEL OLARAK MÜMKÜN

Bilim, konuyu "Heteropaternal süperfekundasyon" adı verilen nadir bir biyolojik olgu ile açıklıyor.

Bu durum, bir kadının aynı döngü sırasında birden fazla yumurta bırakması ve bu yumurtaların farklı erkeklerden gelen spermlerle döllenmesiyle gerçekleşiyor.

Sonuç olarak, iki embriyo aynı anda gelişir ve ikizler oluşur; ancak ikizlerin babaları farklıdır.

Raporlara göre, dünya çapında bu türden yirmiden az vaka kaydedildi.

Osbourne ikizlerinin ise İngiltere'deki bilinen tek örnek olduğuna inanılıyor.