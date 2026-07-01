DOA Sistemi: Depozito iadesi nasıl alınır, nerelerde var? İşte iade noktaları

Türkiye genelinde "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında çevre kirliliğini en aza indirmek için 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi devreye girdi.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen projeyle beraber "Al, kullan, at" değil, "Al, kullan, dönüştür" dönemine geçildi.

DOA yarından itibaren 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı hayata geçirildi.

1 şişe karşılığında 1 TL teşvik iadesi verilecek.

Vatandaşlar, "Şişe iadesi nasıl yapılır", "DOA iade sistemi nasıl çalışır", "Depozito iadesi nereye yapılır"," Hangi şişeler iade edilir" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte, sisteme dair detaylar...

HANGİ ŞİŞELER GEÇERLİ

Üzerinde DOA işareti varsa ambalajınız iade edilebilir demektir. Depozitolu cam, pet ve alüminyum ambalajlarınızı DOA İade Noktaları'na getirebilirsiniz.

Plastik (PET), cam şişe veya alüminyum içecek kutusu sisteme dahil olacak.

İçecek ambalajının hacminin en az 0,10 litre ile en fazla 3 litre arasında bulunması, getirilen ambalajların boş, temiz ve fiziksel olarak zarar görmemiş (ezilmemiş) olması şartlar arasında.

3 litreden büyük olan PET ve cam şişelerle beraber süt ürünleri ambalajları, karton içecek kutuları (tetrapak) sisteme dahil edilmeyecek.

DOA UYGULAMASI

1 TL'lik ödemeyi alabilmek için öncelikle telefonunuza DOA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Daha sonra üyelik işlemleri için istenilen bilgileri doldurmalısınız. Uygulamayı indirmenizin ardından sizden istenilen telefon numaranızı uygulamaya girmelisiniz.

Gelen kodu sisteme ekledikten sonra kişisel bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

Şartlara uyan ambalajı makinenin besleme haznesine bırakmadan önce telefonunuza indirdiğiniz uygulamadan İade İşlemi" seçeneğine tıklayın. Karekodu iade makinesindeki okuyucuya taratın.

İşleminiz bittiğinde toplam tutar dijital cüzdanınıza yansıyacaktır.

NASIL İADE YAPILACAK

Vatandaşların dijital cüzdanlarında biriken paralara 3 şekilde ulaşılabilecek.

Biriken ücretler, kişisel hesaplara aktarılabilecek, anlaşmalı bankaların ATM'lerinden kartsız işlemler vasıtasıyla nakit para olarak çekilebilecek.

Günlük 200 adet ambalaj iade edebilirsiniz.

İADE NOKTALARI

Doa.gov.tr adresine giderek size en yakın DOA İade Noktaları için aşağıdaki alandan il, ilçe ve mahalleyi seçebilir, depozitosu olan ambalajların iadesi nereye yapılır öğrenebilirsiniz.

DOA İADE NOKTALARI