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Doğa Rutkay eşi için Portekiz'e taşındı

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, yarı zamanlı Portekiz'e yerleşti.

Haber Merkezi | 17.07.2019 - 14:49..
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Yaz başından bu yana ailesiyle birlikte Portekiz'de tatilini geçiren ünlü oyuncunun, eşi ile birlikte Portekiz'in sayfiye beldesi Cascais'te ev aldikları söyleniyor.

KERİMCAN KAMAL İNŞAAT İŞİNE GİRDİ

Doğa Rutkay'ın Portekiz'i seçmesinde, eşi gazeteci Kerimcan Kamal'ın burada inşaat işine başlamasının da etkili olduğu belirtildi.

Çiftin, yakın çevresine ikizlerini Portekiz de büyütmek istedikleri ve yakın zamanda tam anlamıyla bu ülkeye yerleşeceklerini anlattıkları öğrenildi.

Portekiz yaşamlarını Instagram adreslerinden paylaşan çift, ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim'in de doğum günlerini burada kutladılar.

Doğa Rutkay eşi için Portekiz'e taşındı

Doğa Rutkay eşi için Portekiz'e taşındı

Doğa Rutkay eşi için Portekiz'e taşındı

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