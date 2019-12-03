Doğa Rutkay: İngilizce konuşan dadıya karşıyım

Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getiren Doğa Rutkay, yeni hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Diğer ünlüler gibi çocuklarına yabancı dadı tutmadıklarını söyleyen Rutkay, "Benim çocuklarım İngilizceyi okulda öğrensinler." diyor.

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar...

"TEKNOLOJİ YOK"

"Televizyon, telefon ve tabletin doğru olmadığını düşünüyorum. 1.5 yıl olacak teknoloji yok. Yemek yerken ellerimizde kukla oluyor. Ben çocukluğumdan örnek alıyorum. Kendi kendimi oyalamayı çok erken öğrendim.

"OKUL ARAŞTIRMADIM"

Ben Ankara'nın Olgunlaşma Enstitüsü'nde anaokuluna gittim. Maddi durumumuz olmadığı için annemle babam beni oraya vermişti. Bir sürü farklı çocukla oynuyordum. Çok ufkum genişti.

Okul konularına hakim değilim, araştırmadım. Sanıyorum ki 3 senem var önümde. Dadılara para vermekten ziyade onlar için birikim yapıyorum. Oyuncu olduğum için değişik kostümlerle değişik sesler çıkarıyorum. Onları oyalamaya çalışıyorum.

"YABANCI DADIYA KARŞIYIM"

Kesin konuşmamak lazım. Herkes alım gücüne göre... Kimisi İngilizce konuşan bir dadı alıyor. Ben ona da karşıyım. Benim ana dilim Türkçe, Türkiye'de yaşıyorum. Onların da önce bizim dilimizi konuşmalarını istiyorum. Belki anaokulunda İngilizce ders aldırabilirim. Şu anda bu konuda tutucuyum diyebilirim.

Devlet okuluna göndermeyi çok istiyorum. Hiç karşı değilim. Hatta oturduğum yerde birkaç tane arkadaşlarımın gönderdiği okul var.

"BEN BURSLUYDUM"

Ben kolejde okudum, özel okullarda okudum ama ben bursluydum. Keşke benim çocuklarım da öyle bir efor sarf etseler. Kendi alın terleriyle eğitim görseler. Şımarık olsunlar istemiyorum. Efendi, mutlu çocuklar olsunlar. Kesin olduğum tek şey teknoloji ve erken İngilizce eğitimi.

"İKİNCİ ANNEM GİBİ"

5 yıldır bizimle yaşayan bir ablamız vardı. Evlendiğimiz günden itibaren bizimleydi. Ben ona çok güveniyordum. Neredeyse ikinci annem gibiydi, diğer kolum gibiydi... O şu anda bizimle."