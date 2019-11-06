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Doğa Rutkay'ın anne tanımı

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, kendini hem akıllı hem de şapşal buluyor

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 07:16..
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İkiz bebekleri kızı Piraye ve oğlu Rutkay Kerim’in bakımıyla da ilgilenmekte olan oyuncu Doğa Rutkay, vakit bulduğu zamanlara sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Rutkay, en son Instagram hesabından kızıyla bir fotoğrafını paylaştı.

"NE SESLER ÇIKARDIM BİR DUYSANIZ"

Kızına bir poz verdirebilmek için çok uğraştığını dile getiren oyuncu yayınladığı fotoğrafa, "Anne, her türlü akıllılık dışında her türlü şapşallığı da yapandır! Aynaya baksın diye çıkardığım saçma sesleri bir duysanız" notunu düştü.

Doğa Rutkay'ın anne tanımı

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