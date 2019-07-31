Doğalgaz fiyatlarına zam

Seçimlerin ardından başlayan zamlı fiyatlara bir yenisi daha eklendi...

1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14,98 zamdan sonra bu ayın başında da doğalgaza zam geldi.



BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında,

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14.97 oranında artış yapıldı.

1 AĞUSTOS İTİBARİYLE GEÇERLİ

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler, Organize Sanayi Bölgeleri, CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13.73 oranında zam yapıldı.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak.