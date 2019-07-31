taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.579
Euro
6.1832
Altın
1413.81
Borsa
102082.48
Gram Altın
253.581

Doğalgaz fiyatlarına zam

Konutlarda kulanılan doğalgaz fiyatına yüzde 14.97 oranında zam yapıldı.

AA | 31.07.2019 - 23:49..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Doğalgaz fiyatlarına zam

Seçimlerin ardından başlayan zamlı fiyatlara bir yenisi daha eklendi...

1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14,98 zamdan sonra bu ayın başında da doğalgaza zam geldi.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında,

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14.97 oranında artış yapıldı.

1 AĞUSTOS İTİBARİYLE GEÇERLİ

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler, Organize Sanayi Bölgeleri, CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13.73 oranında zam yapıldı.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

0
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

0
Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

0
Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir