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Doğalgaz abone sayısı 15 milyona ulaştı

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğince, Türkiye'de doğalgazda abone sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi.

AA | 22.12.2018 - 11:58..
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GAZBİR'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, dün Hakkari'ye doğalgazın iletilmesiyle 81 ilin tamamının bu imkana kavuştuğu hatırlatıldı.

Dağıtım şebekesinin her yıl yüzde 10 büyüdüğü kaydedilen mesajda, "Dağıtım şebekemiz 130 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 9 büyümeyle 15 milyonun üzerine çıktı." bilgisi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada Hakkari'nin de doğalgaza kavuştuğunu belirterek, "Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı

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