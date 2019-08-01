Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Türkiye, seçimlerin ardından art arda gelen zam haberleriyle karşı karşıya kaldı. Çay, şeker, elektrik ve ekmek derken, şimdi de doğalgaza zam geldi.
BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicileri faturalarını artık yüzde 14,97 oranında zamlı ödeyecek.
Sanayi tüketicilerinin faturaları ise yüzde 13,73 oranında zamlandı.
1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyatlar, seçimlerden önce açıklanan vaatleri akıllara getirdi.
YÜZDE 10 İNDİRİM VAADİ
Bilindiği üzere seçimlere 20 gün gibi kısa bir süre kala, doğalgaz fiyatlarına yüzde 10 oranında indirim yapılacağı açıklanmıştı.